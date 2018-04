Noszenie zegarka na odpowiednie ręce to nie tylko przestrzeganie zasad savoir vivre. Ma to znaczenie o wiele większe zarówno dla osób, które nas spotykają jak również dla nas samych.

Na której ręce nosić zegarek?

To, na której ręce będziemy nosić zegarek zależne jest, w głównej mierze od tego, która nasze ręka jest dominująca. Jeżeli jesteśmy osobą praworęczną to zdecydowanie zegarek powinniśmy mieć na naszej lewej ręce. Odwrotnie jeśli jesteśmy leworęczni. Dlaczego właśnie w ten sposób to działa? W głównej mierze chronimy przez to zegarek przed uszkodzeniami mechanicznymi. Lewa ręka u osób praworęcznych jest o wiele mniej używana niż prawa przez co ryzyko uszkodzenia jest o wiele mniejsze. Noszenie zegarka na prawej ręce może być także odczytane jako chwalenie się. Częste używanie prawej ręki sprawia, że nasi rozmówcy bardzo często widzieliby nasz zegarek. W tym przypadku chwalona jest skromność

Na której ręce nosić zegarek - LuxTime

